在國內外的高度期待下，中國金融主管機構終於在20日晚間發出公告，強調要「調整優化房地產信貸政策」，外界解讀為對這次圍繞房地產業的經濟衰退危機發出全面的總攻擊號角，強調政府金融政策在支援實體經濟時「力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續」。官方公告中指出，中國的經濟恢復是「波浪式發展、曲折式前進」，外界亦解讀為將以前所未見的、大水漫灌式的力道支持經濟恢復發展與回升。

據中國人民銀行網站發布消息指出，2023年8月18日，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開電視會議，學習貫徹中央決策部署，研究落實金融支援實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝，金融監管總局黨委委員、副局長蕭遠企，中國證監會黨委委員、副主席李超出席會議。

會議認為，今年以來，金融部門在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，持續支援實體經濟恢復發展和回升向好。今年1-7月，新增人民幣貸款16.1萬億元，同比多增1.67萬億元，廣義貨幣供應量（M2）、社會融資規模、人民幣貸款餘額保持較快增長。社會融資成本繼續下降，1-7月企業貸款利率為3.94%，同比下降0.35個百分點。信貸結構持續優化，普惠小微貸款、綠色貸款、製造業中長期貸款增速均高於各項貸款增速，金融支援重點領域和薄弱環節取得顯著成效。

會議指出，中國經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。金融部門要認真學習領會中央政治局會議精神，繼續落實好穩健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發力方向，不斷推動經濟執行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。

會議強調，金融支援實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用。要注重保持好貸款平穩增長的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支援實體經濟力度的穩定性。

此外，要注意挖掘新的信貸增長點，調整優化房地產信貸政策。要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，增強金融支援實體經濟的可持續性，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

會議要求，金融部門要認真貫徹落實黨中央、國務院關於防範化解重點領域風險的精神，統籌協調金融支援地方債務風險化解工作，豐富防範化解債務風險的工具和手段，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

政策性和開發性銀行、各國有商業銀行、股份制商業銀行，以及中央金融辦、國務院辦公廳相關司局負責同志，中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會相關司局和各副省級城市以上機構，上海證券交易所、深圳證券交易所、交易商協會、徵信中心主要負責同志參加會議。