台農發、台農投肩負國家農業政策的任務，未料因2公司的經營連年虧損，引發批評。農業專家「Linbay好油」林裕紘發文提及台農投成立過程，直批農業部長陳吉仲除了發補助外幹不了什麼正事，有錢也無能執行，最終減資快8000萬併入台農發。國民黨台北市議員游淑慧指出，民進黨喜歡用政府的錢額外成立公司、基金，出資約四成以規避監督。最有名的就是台杉投資，發現裡面有邱義仁的兒子，但最後監督都不了了之。

游淑慧20日在《新聞大白話》節目指出，這幾年民進黨非常喜歡用政府的錢，去額外成立公司跟基金，然後為了規避立法院的監督，出資都是四成，五成以下。五成以上就變成國營，要送立法院。然後再叫公股銀行、官股銀行去認，「其他的你們出啦！」

「最有名的是台杉投資！」游淑慧提到，台杉投資總共搞了70幾億，成立了2支基金，水牛2號、水牛3號。「也是國發基金，只出四成！」期他就華南銀行、合庫、台銀等，一些有官股的銀行去出。然後發現裡面有一個人，跟民進黨大老邱義仁的兒子名字是一樣的！當時也找邱義仁來問說：是不是你兒子？也都沒有回應。就等於是默認？

游淑慧強調，台農發的董事長，是陳吉仲學生的老公。然後之前台農投，也是叫農委會一個科長留職停薪，去當子公司的董事長。北農也是陳吉仲派了下面的官員翁震炘，留職停薪來當北農的總經理；然後叫自己的機要，來當北農的副總！全部都是你的人，用政府的錢額外成立基金。

游淑慧質疑，久了以後，都沒有人知道這些錢到哪裡去了，公司的績效是什麼？