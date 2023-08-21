新加坡接連爆出執政黨國會議員婚外情、涉貪污等醜聞，總理李顯龍今晚在演說中表示，隨著疫情過去，「交接計畫重回正軌」，他並強調，近期爭議事件不影響交接時間表。

李顯龍今晚分別以馬來語、華語及英語發表國慶群眾大會演說。8月9日是新加坡國慶日，星國總理每年都會在國慶過後，發表年度重要演說。

現年71歲的李顯龍在英語演說談及領導團隊交接計畫時表示，自己原先規劃在70歲之前交接、卸下總理職位，但COVID-19疫情打亂了計畫。

疫情期間，李顯龍和執政黨人民行動黨新一代領導團隊帶領新加坡渡過危機。

他說：「現在疫情已過去，我的交接計畫重回正軌」，並強調，近期發生的爭議事件不會延後交接時間表。

李顯龍指出，支持以副總理黃循財為首的人民行動黨第4代領導團隊是他越來越重要的任務。他對黃循財及其團隊有信心。

近來人民行動黨政治人物風波不斷，外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、內政部長尚穆根（K Shanmugam）的黑白洋房風波落幕不久，又爆出交通部長易華仁（S Iswaran）涉及貪污調查，時任國會議長陳川仁因與另一名同屬人民行動黨的國會議員鍾麗慧發生婚外情，不僅跌下議長寶座，還與鍾麗慧雙雙辭去議員職務並退黨。

學者及觀察家先前認為，行動黨政治人物接連發生爭議事件，恐延後李顯龍交棒時間，預期他會在情況穩定、解決難題後，再「乾乾淨淨」地交棒。這樣一來，難免拉長黃循財的接班時間。

黃循財去年獲推舉成為人民行動黨第4代團隊領導人，李顯龍曾說，若行動黨贏得下屆大選，將由黃循財出任總理。

至於李顯龍交棒時間點，有人認為可能會在下次國會大選前，也有人預期在選後。

新加坡下屆國會大選最遲將於2025年11月舉行。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是行動黨第3代團隊領導人。（編輯：陳承功）1120820