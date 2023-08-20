民進黨總統參選人賴清德回憶他在金門當衛生排排長，前大使介文汲指出，他們這個年齡在金門馬祖當兵的人太多了，沒必要再講出來，好像特別愛台灣，且衛生排真的是比較舒服的單位，不要在那裏騙沒去過金門的年輕人。另外，為何不叫林飛帆去金門？不要坐辦公室喊打喊殺，應該投筆從戎，身先士卒，做為表率！

民進黨總統參選人賴清德19日在YouTube頻道推出「賴桑與我」，每次聽到國軍戰機在空中的轟隆聲，就會想起在金門當兵的時光。

賴清德回憶，他是在南雄師第5步兵營衛生排排長，職責是照顧弟兄的健康，退伍至今也持續守護這片土地上的每一個人與毛小孩。

對此，前大使介文汲20日在《新聞大白話》表示，「我們這個年齡在金門馬祖當兵的人太多了」，沒必要再講出來，好像特別愛台灣。

前大使介文汲。（資料照片）

介文汲也提到，衛生排排長真的是比較舒服的單位，他在金門看過，野戰師淋雨5小時，蛙人在海裡泡一整天都有，不要在那裏騙沒去過金門的年輕人。

介文汲直言，民進黨裡面沒有當兵的年輕人，例如林飛帆，為何不叫他去金門？要守護台灣不要講歷史，要講現在，現在就要號召民進黨年輕黨員，不要坐辦公室喊打喊殺，應該投筆從戎，身先士卒，做為表率。自己不做，要別人做，誰會服氣？

介文汲強調，賴清德講幾十年前的事情騙年輕朋友，「我們都是那個年代走過來的」，在金馬當兵的人太多了。他那時在金門6個月沒有回台灣，這是當年，所以現在特別珍惜和平。