美銀在報告中指出那些累計發行的風險性高收益債，約25％為投機級企業發行，35％由投機級企業的聯貸案組成，其餘40％被歸類為私人債務。

其報告表示在這批高收益債裡，約半數正面對一些潛在違約的風險，從而可能對金融市場構成問題。

美銀策略師塞利格（Yuri Seliger）在報告中說，過去五年發行的1兆美元高收益債要面對期滿償還的清算日。

他強調，雖然五年來所累計發行的高收益債，當中約一半債券為目前表現有良好的資本結構，但另一半卻處於不同的壓力階段。

該報告指出，約4,000億美元高收益債目前在債市交易裡的殖利率逾6％。這水準被銀行業列為「不良債權的前夕」。因為若要發行新債來償還這批債務資產，其新債的票面利率可能要高達10％或以上。

至於其他1,500億美元高收益債，甚至被銀行列為「嚴重不良債權」，因此無法再以新債償還舊債的方式處理。

除了塞利格，還有其他專家警告美國私人與公共債務不斷攀升會構成風險，尤其當金融市場已脫離超低利率的環境，而進入利率水準為高而持久的新時期，讓債務的利息負擔不斷增加。

聯準會從去年3月開始升息，迄今讓實質利率累計調高525個基點來抑制居高不下的通膨壓力，從而大幅增加借貸成本。

根據穆迪投資人服務的資料，美國企業違約情況正在飆升，今年來企業債務違約累計金額已超過去年全年總額。

美銀之前曾經預測，若美國陷入全面衰退，高達1兆美元公司債可能有違約風險。