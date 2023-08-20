加拿大西部卑詩省野火失控，18日宣布進入緊急狀態後，省長埃比（Daniel Eby）19日表示形勢險惡，逾3.5萬人收到疏散令，另3萬人處於疏散警戒狀態。由於強風與乾燥閃電令大火蔓延至內陸，當局警告未來幾天情況仍然嚴峻。