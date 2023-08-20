加拿大卑詩省野火失控 疏散逾3.5萬人 23:142023/08/20 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大西部卑詩省野火失控，18日宣布進入緊急狀態後，省長埃比（Daniel Eby）19日表示形勢險惡，逾3.5萬人收到疏散令，另3萬人處於疏散警戒狀態。由於強風與乾燥閃電令大火蔓延至內陸，當局警告未來幾天情況仍然嚴峻。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 機房冒出火煙 彰市中華電信疏散30人 夏威夷野火釀災 日本政府將提供逾6000萬元援助 加拿大西部野火數萬人撤離 當局批2類人恐觸法 #疏散 #卑詩省 #野火 #失控 #加拿大西部 也許您會感興趣 推薦閱讀 加拿大西北地區野火猛烈 當局要黃刀鎮居民撤離 12:392023/08/17 國際 捍衛毛伊島居住正義 夏威夷州長阻開發商趁火打劫 12:392023/08/17 國際 夏威夷末日野火死傷慘 遊客照玩樂島民怒斥「平行世界」 16:152023/08/16 國際 桃園醉漢醫院失控狂譙 救護員高EQ「給你一個大拇指」 16:452023/08/19 社會 度假天堂頓成野火煉獄 夏威夷世紀大火一次看 12:592023/08/16 國際 西班牙渡假勝地田尼利夫島野火狂燒 數千人急撤 18:142023/08/18 國際 奪101人命！夏威夷野火死者恐翻倍 當局：僅辨識4人 13:212023/08/16 國際 野火釀百死應變挨轟 夏威夷災防首長下台 12:552023/08/18 國際 山道猴子爆紅 原創突喊「情況越來越失控」：我只有經營YT 19:472023/08/18 生活 夏威夷野火史上最慘！「尋屍犬」出動了 特訓內容曝光 21:462023/08/16 國際 影》西班牙田尼利夫島野火失控 逾2萬6000人撤離 15:472023/08/20 國際 野火燒向北極圈！加拿大西北地區進入緊急狀態 13:222023/08/16 國際 烏克蘭港口遭封鎖 開始經臨時走廊疏散受困貨船 21:342023/08/16 國際 野火99死！拜登還去渡假？郭正亮揭：夏威夷就像台灣這縣市 00:012023/08/16 政治 影》加拿大上千野火同時燒！2萬人急撤 地方首府如「鬼城」 15:592023/08/19 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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