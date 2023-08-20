俄羅斯北部大諾夫哥羅德地區(Novgorod)的一處空軍基地疑似遭到無人機襲擊，至少一架Tu-22M3逆火(Backfire-C)遠程轟炸機被燒毀。

防衛部落格(Defense Blog)報導，周六凌晨，莫斯科和聖彼得堡之間的索爾特西2號空軍基地(Soltsy-2 AFB)發生爆炸，摧毀1架 Tu-22M3戰略轟炸機，該型轟炸機曾用於對烏克蘭進行空襲。

這項消息被俄羅斯媒體報導，他們發布了一張一架完全被燒毀的俄羅斯轟炸機，但沒有發布遭襲地點。然而開源情報網站 (OSINT)的專家，從照片中的地貌特徵進行比對，認定遭襲地點地可能在諾夫哥羅德地區的索爾特西2號空軍基地。

另外，俄羅斯國防部也罕見地承認軍事目標受損，但沒有說飛機起火的原因，僅表示：「飛機發生火災後，很快被撲滅，所幸無人受傷。」

Pictures from Soltsy-2 have finally leaked and it does not look good. Looks like a lone RuAF Tu-22(M3?) took a direct hit. pic.twitter.com/PIstWtGEYw — Intel Crab (@IntelCrab) August 20, 2023

大諾夫哥羅德離烏克蘭730公里，目前烏克蘭是否具備打擊如此遙遠的目標?無人機是一種方法，但是它必須經過多道俄羅斯防空網。烏克蘭目前沒有聲稱對此事負責。

Tu-22M是圖波列夫(Tupolev)設計局在1970年所研發的可變翼式超音速轟炸機，1977年最成熟的Tu-22M3首次飛行，該機最大速度可達到2.3馬赫，至1993年生產了268架，目前與Tu-160海盜旗(Blackjack)、Tu-95熊(Bear)，擔任俄羅斯空天軍的戰略轟炸機鐵三角。