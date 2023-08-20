女星Melody（殷悅）7月7日無預警宣布與富商尪吳育奇離婚，坦言和老公有性格和思想理念等落差，協商後決定和平結束婚姻關係，不料近日吳育奇友人向媒體爆料Melody提出的離婚條件非常嚴苛，要求現居房產與美國豪宅，吳育奇昨日委託律師提起「離婚協議無效之訴」，而Melody也刪除先前的離婚文，近日她在Podcast節目《姐妹悄悄話》中坦言婚姻的真實情況。

Melody在節目中坦言3月就離婚但暑假才公布消息，主要還是想降低外界對家庭的影響，她委婉表示會走正常程序，對於大家疑惑為何撤掉宣布離婚的貼文，Melody說「這是巧合，我跟經紀人覺得這個事情好像已經發布了，告一段落，那我們就把它先拿掉」，其實貼文還在，只是隱藏起來，因為工作上的合作貼文大多都不希望是在離婚貼文之後，認為大家都知道了才隱藏。

Melody也透露人生不可能永遠一帆風順，一定會有一些挑戰，認為幸福就是平淡，「我經歷了多少波浪啊，我才是乘風破浪的姐姐呢，我真的是浪姐，我沒有被那個海埋沒就已經是一個奇蹟了，我差點覺得我沒有辦法游泳了，我有一陣子覺得我窒息了」，但她仍樂觀面對，要勇敢往前走，也只能面對。她自認個性比較堅強，常常報喜不報憂，想讓大家看到她好的那一面，坦言曾有歇斯底里坐在地上爆哭的時候，三天三夜不吃飯不喝水，直接昏倒睡覺。