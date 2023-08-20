中國大陸暑假檔電影票房火爆，截至17日已超過2019年同期的178億元人民幣（約新台幣790億元），創下暑假檔新高紀錄。據路透社等多家外媒報導，這份亮眼的成績單背後，最大主力是大陸國產電影，西方好萊塢電影的「貢獻」微乎其微。

時間長達3個月的暑假檔，是大陸每年春節檔之外的另一個觀影高峰。而距離今年暑假檔結束還有10多天，已經有票房新紀錄誕生。暫列票房前5名的電影皆為大陸國產作品，分別是《消失的她》（35.21億元人民幣）、《孤注一擲》（22.53億元人民幣）、《八角籠中》（21.87億元人民幣）、《封神第一部》（21.35億元人民幣）與、《長安三萬里》（17.39億元人民幣），其中4部電影的票房超過20億元人民幣，也是歷史上數量最多。

過去每年6月至8月在大陸上映的外國電影會有不同程度的延期，這段期間被媒體與業界稱為「國產電影保護月」。可是專業影視媒體《Variety》指出，今年好萊塢電影終於衝進暑期檔，卻被大陸國產電影殺到幾乎片甲不留，就連好萊塢巨星湯姆克魯斯的暑假超級大片《不可能的任務：致命清算 第一章》都討不到好處，預計最後大陸地區的總票房不超過3.5億元人民幣。

儘管中國市場是好萊塢的重要票倉，但近年來中國觀眾對好萊塢電影的興趣持續下滑。影視業者向《證券時報》記者表示，如今中國觀眾更多是想在影視作品中看到生活的影子，想看到離自己生活更近的作品，今年暑期檔的影片基本上都是這些類型，「反而好萊塢電影完全沒有招架之力」。