美國夏威夷毛伊島8日爆發野火，官方通報已超過111人死亡、1000多人失蹤。前空軍副司令張延廷20日在《新聞大白話》節目指出，美國的空中滅火機非常多，波音747改裝的飛機一次可載72公噸水，C-130改裝的滅火機也可載20公噸的水。此外還可派直升機垂直起降搜救，如台灣有S-70，B-234、EC-225、黑鷹等，美軍都沒有派出。火災發生要做防火牆，把防火方陣做出切割區隔，這些應變都沒有做，才造成這麼嚴重傷亡。

「國民兵跟美軍為什麼沒有出動？這是第一個問題，這方面的警覺、應變，還有參與不夠！」張延廷指出，第二，美國的空中滅火機非常多，波音747改裝的飛機，一次可以載72公噸的水，相當於7輛救火車。毛伊島1800平方公里，非常適合飛，如果是叢山峻嶺，可能還會沒辦法進去，因為可能會撞山！毛伊島的地形非常平坦，空中滅火非常方便。而且美國還有直升機滅火機，還有C-130改裝的滅火機，空中可載20公噸的水。

張延廷強調，這一整個面的水灑過去，就可以滅火，但他們都沒有去做。而且美國太平洋的空軍，還有陸軍的航空隊，都有直升機，「這就是第三個：做撤離，他可以垂直去救！」就像我們海鷗的S-70，還有B-234直升機，還有EC-225、黑鷹直升機，可以去載10個、20個，就救出來了。

「在最緊急的情況就是這樣，他也沒有做，直升機也沒有派！」張延廷直言，空中滅火機沒有派，直升機垂將緊急搜救也沒有做，這樣失蹤的人就會少。最後一個就是，他沒有做防火牆，火災發生了要做防火牆，把防火方陣做出來，先做切割、區隔，都沒有做，才造成這麼嚴重傷亡。