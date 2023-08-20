出身民進黨的前立委魏耀乾聲稱對綠營失望，20日宣布將重披戰袍，改以無黨籍參選台南市立委第1選區，加上國民黨提名新人周宏昌挑戰現任民進黨立委賴惠員，該選區已有3人參戰，面對前綠營老將復出，賴惠員表達尊重。

魏耀乾73歲，過去曾擔任台灣第1屆增額立委與第2屆立委，獨派色彩鮮明，甚至曾為民進黨的選戰策略考量，跨海到艱困選區的馬祖參選立委。

魏男政治理念與民進黨漸行漸遠，常痛斥民進黨悖離當初創黨精神，還不斷出現貪汙事件，2000年脫黨參選台南縣長失利，逐漸淡出，2006年再度參與政局，竟是參加倒扁運動，並擔任倒扁運動總部總幹事。

近年來，魏耀乾回到佳里故鄉推動環保，擔任劉厝大排汙染整治會長，也回歸牙醫老本行，在七股開設牙醫診所。

魏耀乾20日突然表示，對「民進黨的貪汙腐敗無法坐視」，宣布要以無黨籍投入第1選區立委選戰。

台南市立委第1選區除了現任民進黨立委賴惠員，國民黨直到最近才推出前台南縣議員程雅雲兒子周宏昌，魏耀乾參戰後更顯此選區選戰激烈。

賴惠員表示，2周前得知魏耀乾要參選台南市第1選區，有感到訝異，印象中這是綠營的民主前輩，尊重他的決定。

2020年台南市第1選區立委選舉共有7人參選，賴惠員最後囊括5成5選票當選。賴惠員表示，從得票率來看，代表此選區仍有一部分不同聲音的民意，相信未來還會有其他人投入選戰，自己會維持既定的腳步拜票，持續尋求支持。