美式賣場好市多提供多樣美食，但有時受原物料影響可能暫時停售，近期有網友發現期盼已久的煙燻鮭魚捲終於回歸，開心買了一盒回家好好享用，直呼真的好吃，引起不少同好共鳴，也有人感嘆如今的份量已不如以往。

一名網友在Dcard發文表示，之前有陣子缺鮭魚還消失，以為煙燻鮭魚捲下架沒了，最近跟家人在好市多看到重新上架，終於可以如願以償買回家享用，也分享感想「捲餅軟軟不會乾，內餡給料層次豐富」，自己還加了哇沙米一起吃，直呼真的有好吃，建議在觀望的或沒吃過的人可以嘗試看看。

貼文引起討論，不少人也紛紛，「我超愛這個！」、「超愛這個+1，但是近一年去了好幾次都沒看到」、「這個真的好好吃！培根的也好好吃！份量變少之後就沒有買過了」、「這款我都會煎一下兩個斷面，讓起司融化後超好吃的喔」、「這好好吃喔，還有之前壽司區的鮭魚酪梨壽司也很喜歡」。

但也有網友認為調味上有點美中不足，「超鹹+1」、「好吃，但覺得鹹+1」、「為什麼我覺得這個好鹹，我不會再回購的商品之一」、「培根番茄的也很好吃！缺點就是幾天內要快點吃完，不然裡面菜開始出水，餅皮會濕濕爛爛」。