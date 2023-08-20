李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，且還疑似遭到節目組報復，害她當眾跌坐舞台，引起網友怒火。此外，還有人挖出李玟過往的寵粉片段，就算腳痛到一時無法站立，仍跪在台上為粉絲們唱歌，還因此超時被罰款，畫面曝光後，讓歌迷們看了十分心疼。

李玟在2019年為慶祝出道25週年，舉辦「YOU & I」世界巡迴演唱會，在大陸、美國等多地表演，並在年中時登上台北小巨蛋開唱，她當時一連帶來了40首經典曲目，唱到情緒上來時，也直言：「就算有一天我唱不了歌，如果有一天我真的唱不了，我希望你們還可以愛我，可不可以？」更霸氣喊話不在乎小巨蛋的超時費，誓要讓來到現場的歌迷們大飽耳福。

李玟當時的演唱會上，其中一套服裝讓粉絲看了嗨翻。(圖／中時資料照)

此外，李玟當時在演唱會的尾聲時，突透露自己左腳天生缺陷、沒力，不僅跳舞，連走路都會痛。然而，面對粉絲們高呼「安可！安可！」即便自己的腳當時已疼痛難耐，更甚之連站立都十分困難，但李玟仍在舞台上，選擇以「跪姿」的方式繼續為歌迷們演唱，顯見她十分寵粉的個性。

而相關畫面曝光後，讓不少粉絲看了難掩鼻酸，紛紛留言寫下：「淚流滿面，依然難以接受這麼美好善良的人離開了我們」、「看著好心疼」、「她對待歌迷如此真誠，卻在節目中因不讓人攙扶她而摔倒，看了真的好讓人難受。」