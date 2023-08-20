雖然社會風氣已經越來越進步，不過仍有不少人抱持著男尊女卑的舊觀念。一位女子近日發現，爸媽竟幫弟弟買了一間4500萬的房子，讓她心情相當低落，覺得為什麼人生要努力，「大家都怎麼走出來這種很重男輕女的情緒？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她的原生家庭相當重男輕女，雖然爸媽從小要她和弟弟自己努力，她也打拼到收入比弟弟多出很多倍，最近卻得知爸媽為弟弟買了一間價值4500萬的房子，連弟弟的女友也直接住進去，讓原PO忍不住質疑，「這麼早搞贈與，真的兒子會照顧他們嗎？結婚前全款買房，弟弟女朋友不覺得很奇怪嗎？」，直呼自己心情低落到覺得為何人生要努力。

對此，許多人紛紛回應，「妳薪水是弟弟的很多倍又不用被爸媽管，我覺得妳比較幸運哦」、「靠自己最實在，真的，妳爸媽如果也給妳全款買房，不知道會如何情緒勒索妳喔」、「我是覺得妳家庭條件比一般人好很多了，妳也是因為從小到大源源不斷的資源才有今天，就別這麼氣了，少與他人比較，會活得比較快樂」。

不過也有人認為爸媽本來就能自己決定財產怎麼處理，「說真的父母要給誰是他們的自由，妳不住家裡代表也很少跟家人見面維繫感情吧，而且放生這詞也不是妳在說的，講得好像他們沒有，活不下去似的」、「其實父母自己賺的錢，他想給誰，想對誰好是他的選擇和自由，妳很有能力很棒也很幸運，重男輕女在華人社會很常見，我建議你們多溝通，都是一家人，真的心理不平衡，那就是只能顧好自己，畢竟他們本來就不欠妳」。