20日傍晚有民眾發現，基隆市仁二路上有部自小客車違規停車，駕駛還在車上呼呼大睡，因為阻礙交通，便報警處理。沒想到警方到場把駕駛叫醒後，不僅在他身上聞到三級毒品K他命的味道，還在車上起出K他命吸食器。也因為事發地就在基隆最熱鬧的市區，也引起大批民眾圍觀。

據了解，20日晚間在基隆市仁二路上，民眾發現有部小客車引擎發動著停在車道上，車上駕駛躺在駕駛座上呼呼大睡，便報警請求處理。警方獲報後隨即前往現場查處。

駕駛開窗後，員警聞到毒品味，將駕駛叫下車，駕駛先伸個懶腰。（讀者提供／張志康基隆傳真）

被查獲車上有毒品吸食器後，駕駛狡稱東西不是他的，同時又要求警方沒有搜索票不可以搜車。（讀者提供／張志康基隆傳真）

到場員警發現駕駛在昏睡，請求同仁支援，多名員警一起拍門拍窗，好不容易才把駕駛叫醒，駕駛一開車窗，員警就聞到車內有K他命的味道，於是要他下車，駕駛下車時還一臉迷茫的神色，甚至還二話不說先伸了個懶腰。

經警方盤檢，在車上查獲毒品及刀械。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

警方認為這名20歲的梁姓男子形跡可疑，於是先檢視他車內可見的相關物品，赫然在車上發現K他命的吸食器，經警方進一步盤檢後，當場於車內查獲K他命2包、毒咖啡包5包、青色藥丸1袋及刀械、夾鏈袋等。

經警方盤檢，在車上查獲毒品及刀械。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

警方隨即將梁男帶回派出所進行詢問，詢後依涉犯公共危險罪及毒品罪，移送基隆地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。