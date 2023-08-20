尖石鄉後山幅員遼闊，但救災救護上，整個後山僅設有尖石分隊田埔消防小隊，人力含替代役男只有6人，地方認為應增加小隊以應付勤務量。消防局長陳中振指出，勘查後發現沒有合適場地，將計畫把田埔小隊升級為分隊，讓人力編制達到12人，預估廳舍空間足夠，2024年改善空間，2025年補足人力。

尖石鄉目前有前山的尖石分隊及後山的田埔小隊，田埔小隊需要負責後山5村的救災救護工作，但整個分隊僅有5名消防員及1名替代役男，扣除休假人數，每天上班僅有3人，若1趟救護班出勤後，僅剩1人接電話值班，無力再負擔其他勤務，只能靠尖石分隊從前山飆車30分鐘到後山。

縣議員劉建民指出，玉峰村若發生火警或緊急送醫相當麻煩，是否能利用閒置派出所空間成立消防小隊？對此陳中振特地上山勘查，玉峰派出所已由警局收回使用，石磊派出所已成為公所面對部落學童的課後輔導中心，均不適合成立消防小隊，經行政科評估後，研擬將田埔小隊擴充為分隊。

陳中振指出，政府開放山林，山區常發生觀光客車禍、跌落、緊急意外等山域事故，勤務量確實很多，不過田埔小隊擴充成分隊最大的困難是人力，今年以及明年人力增補各約個位數，但消防局今年已規畫爭取在2025年增加36名人力，讓田埔小隊員額增加到12人，即可成立分隊。

陳中振認為田埔小隊廳舍空間足夠，預計明年爭取經費整修廳舍，讓整體空間能容納12到13人。不過成立分隊需要時間規畫，消防局將提報告爭取人力、車輛以及預算，預計2025年有望將田埔小隊升格為分隊。