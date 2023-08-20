新竹縣出生率在全國名列前茅，而比出生率更高的是寵物登記。近年飼養寵物風氣盛，近3年家貓登記數每年增幅均在25％以上，而家犬每年增幅約10％，光是2022年，新竹縣家犬和家貓的寵物登記數為5129隻，超過當年新生兒出生數4033人。為提高竹縣動物收容所認養率，縣府提供多項優惠認養方案，並鼓勵以認養代替購買，讓流浪犬貓都能有溫暖的家。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，新竹縣從2020年起，寵物登記數就超過新生兒出生數，值得一提的是，近3年家貓登記數每年增幅均在25％以上，而家犬每年增幅約10％，可見相對安靜、照顧簡單、可悠遊生活在垂直空間的喵星人，已成為縣民的新寵。

楊文科大力支持動物保護，上任後爭取農委會補助6768萬、自籌款1692萬，共斥資8460萬元興建動物保護教育園區，兼顧了動物福利、流浪動物收容的友善環境及動保教育功能，已在今年7月1日完工。原本的收容所就位於竹北市區，交通便利，加上動保所推優惠認養方案，讓去年竹縣收容所認養率達87％，不只高於66％的全國認養率，更是全國公立收容所第5高。

為提高竹縣動物收容所認養率，縣府提供多項優惠認養方案，包括寵物登記費、狂犬病預防注射及絕育等免費，還結合縣內寵物業及動物醫院共8家，提供認養本縣動物收容所犬貓的優惠方案，提供優惠服務項目包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿及各項商品優惠。