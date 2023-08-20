日本超人氣動畫《櫻桃小丸子》是不少大朋友小朋友的童年回憶，劇情是以作者櫻桃子的童年為藍本，故事講述主角小丸子與朋友、同學、家人，有趣又寫實的生活，其中一個角色「濱崎」是櫻桃子以同班同學濱崎憲孝為原型，近日傳出他被發現陳屍家中，享年57歲。

在《櫻桃小丸子》劇情中，主角小丸子曾和班上的男同學「濱崎」傳出緋聞，濱崎性格詼諧，是班上的活寶，喜愛模仿搞笑藝人，雖然功課不是很好，但總能讓螢幕前的觀眾捧腹大笑，作者櫻桃子曾透露濱崎是來自同班同學濱崎憲孝給的靈感，實際上的濱崎憲孝當過電台DJ、郵局職員和計程車司機，也有想成為喜劇演員的夢想，為此他前往東京追夢，但最後仍回到家鄉靜岡縣。在《櫻桃小丸子》中與現實人物同名同姓的角色只有5人，但在製作動畫時，櫻桃子並未取得濱崎憲孝的同意，後來櫻桃子為此道歉。

2018年櫻桃子因乳癌離世，當時濱崎憲孝特別趕去東京參加喪禮，他表示很感謝櫻桃子將自己變成動漫人物，接受採訪時更做出動畫中的招牌表情，與《櫻桃小丸子》的濱崎簡直一模一樣。根據日媒報導濱崎憲孝的鄰居透露某個時間點就沒有再看過他出現，因為擔心對方發生什麼事，於是到他門前查看，結果聞到了奇怪的味道，報警後才發現濱崎憲孝陳屍家中，且那已經是三個月前的事情了。