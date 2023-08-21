「華盛頓郵報」今天刊登羅金（Josh Rogin）的投書，標題為「中國為何這麼害怕台灣副總統？」

文章寫道，根據北京當局和台灣一些在野黨人物的說法，民進黨總統參選人賴清德明年1月若當選台灣總統，可能引發兩岸關係迄今最大危機，還可能導致戰爭，但賴清德最近過境美國的表現顯示這些警告「渲染過度」。

文章認為：「中國攻擊賴清德，是因為他通情達理，並非因為他是魯莽之人，這讓北京更難削弱他。」

文章提到，賴清德日前過境紐約與僑胞相聚時，他的演說用詞經過審慎琢磨，藉以傳達堅定但符合慣例的訊息。且在美國期間，賴清德除了跟美國在台協會（AIT）代表人士之外，未與任何拜登政府的官員會面，並禮貌婉拒受邀跟國會議員見面。

賴清德近期接受彭博訪問時也清楚主張，台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立。羅金的文章指出，這也跟當前蔡英文總統的立場相符。

文章寫道，目前賴清德在民調中居於領先，中國政府已跟多年來每次台灣選舉時一樣，透過經濟施壓、軍事恫嚇、假消息等手段，大力干預賴清德的選情。

文章指出，對北京來說，問題其實不在於賴清德說了什麼，或是承諾當選總統後會做什麼，而是像美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）所言，民進黨若連3屆勝選領導政府，將證實北京透過脅迫和恫嚇來加強掌控台灣的企圖漸趨失敗。

薛瑞福還說：「這背後的趨勢是，在台灣，支持任何形式統一的北京『一中』擁護者消失了。」

文章認為，賴清德支持台獨很危險的論調也已經過時，台灣年輕人生在事實上獨立的台灣，不認為有必要放棄現狀。

文末指出，儘管台灣缺乏外交承認，仍是有自我認同、政治、文化的民主國家，從未遭受中國共產黨統治，也不作此想，不論賴清德是否勝選，這項事實將持續下去，這是真正讓北京擔憂的事情。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120820