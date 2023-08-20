副總統賴清德近期出訪巴拉圭，過境美國紐約及舊金山，引發大陸解放軍宣布東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。而稍早我國海軍成功級艦監控中共054A飛彈護衛艦的畫面也曝光。退役少將栗正傑表示，我們諾克斯級軍艦之所以要放在蘇澳，就是因應台海一旦發生戰事，當美軍來支援台灣時，有一個安全航道。

栗正傑20日在中天《麥玉潔辣晚報》表示，為何我們台灣的諾克斯級軍艦要放在蘇澳，就是要因應台海一旦發生戰事，西海岸港口大概沒辦法用，我們希望有一個安全航道，當美軍來支援我們，有一個安全航道，不受中共潛艦的攻擊。

栗正傑接著指出，我們台灣不管是成功級或諾克斯級，都是買美國反潛為主的船艦，希望在花蓮外海能夠開闢一條反潛的安全航道，讓美軍運補的船隻進入花蓮港，所以我們的軍艦大部分都屬於這一種。

栗正傑指出，我們軍艦出去，不會離開台灣本島太遠，本島有愛國者防空飛彈或是各型的戰機，來掩護這些軍艦就夠了。事實上，這些軍艦的防空都是很弱。可是隨著時空改變，如果沒有很強的防空武力，以現在海軍的軍艦來講，可說不可思議。像拉法葉軍艦上防空武器是響尾蛇飛彈，但它只比刺針飛彈稍微遠一點。現在巡弋飛彈或反艦飛彈，都是超音速武器，這種防空武器要擊落反艦飛彈，可能性並不高。

栗正傑強調，關鍵在於台灣守不守得住中線，這是大家都很擔心的一個問題。對於兩岸，他有一個想法，《孫子兵法》提到，不戰而屈人之兵，他希望解放軍不戰，也不屈我們之兵，雙方能想出一個和解的方法。