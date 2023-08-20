日本政府預計在今年夏天將處理過的核廢水排放到大海，引發中國大陸怒嗆「不負責任」！而根據中國海關總署最新公布數據，7月中國自日本進口的鮮魚（不含生魚片）僅2263萬人民幣（約新台幣1億元），比去年同期爆減54%。

中國海關當局從7月初開始對日本進口的海鮮產品展開全面性輻射檢查，由於檢查至少需耗時2周，被視為幾乎已是實質上的進口限制。日本《讀賣新聞》報導指出，7月中國自日本進口的鮮魚金額，不但較6月大幅下降53%，年減幅也形同腰斬，中方檢查的影響顯而易見。

進口的鮮魚種類當中，原本深受中國民眾歡迎的黑鮪魚，進口總額驟降至905萬元人民幣（約新台幣4017萬元），比6月爆減64%。除了鮮魚以外，干貝類進口更大幅縮水至11萬元人民幣（約新台幣48.8萬元），減少97%。

不僅中國方面擔心「核海鮮」，據日本共同社19至20日所做的日本全國電話調查顯示，高達88.1%的受訪者擔心，日本形象可能在「很大」與「一定程度」在內受到損害。