許多研究都會探究飲食與癌症的關係，腎臟科醫師江守山就分享2022年刊登於《癌症預防研究》 （Cancer Prevention Research）期刊上的一項研究發現，每天吃一根青香蕉，對罹患林奇氏症候群（Lynch syndrome）者，可能因此降低消化道癌症風險達60％，關鍵就在其所含的抗性澱粉。

江守山在臉書粉專「江守山醫師」發文表示，此項研究追蹤近千名林奇氏症候群患者，這是一種遺傳性疾病，會大幅增加罹患結腸癌和直腸癌的機率。在研究的2年裡，參與者每天服用固定抗性澱粉劑量，相當於一根青香蕉。

江守山說，研究結果發現，雖然並沒有因此降低結腸癌的風險，但對某些消化道癌症，像是胃癌、膽道癌、胰腺癌及十二指腸癌等，能使風險降低達60％。

事實上，抗性澱粉不只存在於未成熟的青香蕉，江守山指出，包括燕麥、穀物、麵食和大米、豌豆和蔬菜也都有。其為一種碳水化合物，不會在小腸中消化，但會在大腸中發酵，為有益的腸道細菌提供營養。他提到，研究人員認為，抗性澱粉會改變膽酸的代謝，否則其會損害DNA並導致癌症。

另外，研究人員表示，有鑑於這些消化道癌症診斷及治療不易，此一發現對林奇氏症候群患者來說，無疑具有很大的潛在益處；但對於更廣泛人群，也可透過食用抗性澱粉來減少消化道癌症的可能性，則還需要更大規模的研究調查。