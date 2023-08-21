中共解放軍東部戰區19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，黨媒《人民日報》在網上以「反『獨』促統，台灣當歸」為題發文報導，「台灣當歸」一辭在大陸社交媒體微博迅速衝上熱搜，還有網民找出前中共軍方學者艾躍進一段「拿回台灣就找到做中國夢的枕頭」的視頻，在網上激起熱烈議論。

在中華民國副總統賴清德出訪返國後，中共解放軍東部戰區在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。據國防部發布消息，從19日上午6時至今日（20日）上午6時止，共軍出動軍機45架次、軍艦9艘次在台海周邊活動。

中共黨媒《人民日報》隨即以「反『獨』促統，台灣當歸」為題在微博發文稱：「『台獨』是歷史逆流，是絕路。祖國必須統一，也必然統一。」並以台灣島圖形做為「歸」字簡體中文「归」的一部份，意喻「台灣是中國不可分割的一部份」。而這則微博的「#台灣當歸」話題也迅速衝上微博熱搜榜排名第一，閱讀量近10億次。有網民稱，「#台灣當歸」受到熱烈議論應該是事實，但如此快速衝上熱搜第一，微博的編輯加持與中國網軍的力捧應屬功不可沒。

《人民日報》微博的「#台灣當歸」話題迅速衝上熱搜榜排名第一，閱讀量近10億次。（圖／微博熱搜）

一位自稱是律師的網民對此回應稱：「雖然我知道近些年我們會有些大動作。但這個熱搜我還以為我們半夜悄咪咪把小英抓了……不要動不動搞個新聞嚇人」，另一位網民說：「擦，一早起來以為給蛙蛙發身份證了」。還有網民在台灣地圖上空貼滿中共軍艦戰機照片，以及一張「中國人民解放軍在此鎮」的符咒，加註「億萬民心鋼鐵長城，祖國一統萬世太平！」

最有趣的是有網民找到多年前一位中共軍方學者艾躍進的一段視頻談話，艾躍進在這段視頻中說：「拿不回台灣，中國的現代化就是一句空話；拿回台灣，就找到了做中國夢的那個枕頭！」這個拿台灣作枕頭的比喻雖然聽起來有點彆扭，卻讓他成為網路上經常被引用的知名人物。

艾躍進1958年出生於天津，是中國馬克思主義理論學家，在南開大學畢業後留校任職，升任至馬克思主義學院教授、博士生導師，並在南開大學創辦了軍事學科，他經常在各地演說馬克思主義，演講中經常引用俾斯麥名言：「尊嚴只在劍鋒之上，真理只在大炮射程之內」，是深受中國粉紅們歡迎的人物。遺憾的是艾躍進於2016年因病逝世，未能再有令人印象深刻的妙喻。