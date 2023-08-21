市場大家矚目的，上市櫃公司半年報，在八月十五日已揭露完畢，接下來的大事是市場經過上半年以來的大漲，開始調整股價，今年第一季軍工股、資安股領軍大漲，重電股也跟上，然後進入中段整理，五月下旬黃仁勳來台，正式揭開ＡＩ股的狂潮，這一段時間全世界的ＡＩ概念股都出現驚天大漲勢。

從美國的微軟創歷史新高，最核心的Nvidia從一○八．一六美元飆到四八○．八八美元，AMD也漲到一三二．八八美元，最可怕的是美超微（SMCI）發動一波從五○．二八大漲到三五七美元的巨大漲勢，漲幅高達六一○％，不過這些暴漲的ＡＩ股，最近都明顯出現拉回走勢，到八月十一日為止，Nvidia回跌到四○六．三九美元，跌幅十五．四九％，AMD跌到一○六．四八美元，跌幅十九．八七％，與台灣伺服器股息息相關的美超微，從三五七美元重挫到二五○．五美元，跌幅達二九．八％。

這一輪伺服器概念股的炒作旋風也影響到中國，鴻海的工業富聯漲到二七．二元，最近跌到二一．三八人民幣，與勤誠關係密切的浪潮軟件、浪潮信息最近也出現明顯回檔，寒武紀從二七一．四七跌到一五八人民幣，科大訊飛也從八二跌到六二人民幣。ＡＩ是美中角力最核心的深水區，美國全力管制中國ＡＩ的發展，晶片的封鎖恐怕會愈演愈烈，即使中國最近掃貨五○億美元，大家下一個要注意的是機殼股與中國連結深的個股，恐怕會有很大後座力。

ＡＩ股漲幅過大觸了頂

台灣的ＡＩ概念股到八月都出現漲幅過大的觸頂走勢，光寶科最高到一七四．五元，緯創到一六一．五元，緯穎從二一四五元殺到一四七五元，技嘉從三八二．五元回測二八四元，廣達從二七一元跌下，勤誠到二四九元，營邦到四九八元，高力最高到四四七元，廣運到一○八．五元，奇鋐到三七三．五元，雙鴻到三四三．五元，英業達到七三．五元。

這些大漲的ＡＩ概念股在半年報揭開謎底之後，只有廣達、營邦、奇鋐表現超乎市場預期；廣達單季淨利一○一．二四億，ＥＰＳ二．六三元，這是廣達首度單季淨利破一○○億，這也標示廣達明年可能有賺一個股本的實力。奇鋐第二季ＥＰＳ三．一八元比雙鴻的二．七八元強，已經很出色了，只是股價也不便宜。機殼股營邦首季ＥＰＳ三．七五元，第二季五．四三元，今年也許有機會賺兩個資本額，股價直逼五○○元，也算是充分反應了。高價的高力上半年ＥＰＳ三．七四元，媒體稱半年賺超過去年一整年，不過高力漲到四四七元，這必須由ＥＰＳ二○元的水準才能撐住四○○元的股價。

半年報也給這次暴漲的ＡＩ股一次檢視股價的機會，像股價飆升的英業達上半年ＥＰＳ只有○．六四元，比去年同期還衰退；仁寶去年第一季ＥＰＳ○．五元，上半年也有○．九六元，今年上半年只有○．八元，明顯衰退。股價大漲的技嘉上半年ＥＰＳ三．○一元，首季一．六一元，第二季只有一．四元，而去年第一季ＥＰＳ高達四．八三元；反而是沒有ＡＩ題材的微星上半年五．二六元，還超過技嘉。

注意ＫＤ指標反轉向下

半年報出爐，是檢視股價一次機會，股價如果飆升，ＥＰＳ不夠理想，就會有拉回壓力，緯創這次暴漲，但上半年ＥＰＳ一．二二元，上半年的本業獲利比不上去年第四季一季的獲利，值得提防的是，這次緯創的大股東宏碁可能完全出脫緯創持股，宏碁八月四日公告售出三．三萬張緯創股票，進帳四○億，這也會增加緯創市場籌碼的壓力。

除了半年報對股價的修正外，大家必須提防去年元月全球股市從高檔反轉的回挫，去年元月，全球股市面對通膨升息壓力，美股成了風暴核心，二二年費半指數從四○六八．三五殺到二○八九．八二，指數大跌一九七八．三三，跌幅四八．六三％；Nasdaq從一六二一二．二三跌到一○○八八．八三，跌三七．七％；道瓊指數跌二二．四％；標普五○○指數也跌二七．五四％。美股的反轉是ＫＤ指標都從九○左右反轉交叉向下，台股去年也跌二三．七％。

今年美國Fed仍持續升息，但是美國ＣＰＩ六月降到三％，七月三．二％，都比市場預期顯著改善，美股今年也在升息觸頂預期下，各大指數都拉出很大的漲幅，像是費城半導體指數拉升到三八七五．一七，今年拉出逾五三％的大漲幅，Nasdaq 100指數從一○四四○．六四大漲到一五九三二．○八，漲幅達三九．八二％，日經指數今年一度大漲二九％，台股仍有二○％左右的漲幅。

經過半年大漲，現在各大指數都在高檔交叉向下，半年報公布後的股市，必須高度提防全球股市的回檔壓力，最近惠譽把美債從ＡＡＡ降到ＡＡ＋，一度造成美股急跌，尤其是科技股，八月迄今，Nasdaq跌七○一，跌幅四．八九％；漲幅最大的費城半導體指數大跌八．九九％，台股也從一七四六三折回，看起來周線ＫＤ指標也反轉向下，第三季的台股頂多盤整就不錯。

最近京城銀（2809）董事長戴誠志接受訪問表示，未來半年先股後債，美國十年公債殖利率在四％上下游走，未見利率下跌，代表市場對債券沒有那麼積極，股市會是市場資金比較好的去處，不過全球景氣不佳，股市上漲空間有限，此時選股更重要。戴誠志對市場反應一向精準，值得參考。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2261期精彩當期內文轉載》