全球約有9成的稀土在大陸提煉，美國則急欲找回稀土主導地位，蒙古國總理Luvsannamsrain Oyun-Erdene先前出訪美國時表示，美國是蒙古「重要戰略第三鄰國」，雙方將深化合作開採稀土，此說法引發外界高度關注。美國網站期刊《外交家》分析，這可以被視為蒙古支持美國的立場，但雙方潛在合作面臨4項重大障礙。

該片報導以《蒙古國的稀土外交及其地緣政治影響》為題，直指稀土在眾多現代技術中發揮至關重要的作用，包括電動車、風能、太陽能等再生能源及相關技術快速成長，刺激稀土需求在2022年成長37%，預估這樣的趨勢將持續至少5年。

但稀土供應鏈深陷地緣政治的困境，其中大陸是所有17種稀土元素天然儲量最豐富的國家，而且對每種稀土元素具有進行提煉和分離的能力，這是北京政府的重要「殺手鐧」。

報導提到，美國與蒙古可能的稀土合作關係除了實現互利，對美國來說，可使稀土來源多樣化，但雙方潛在合作面臨幾個重大障礙，首先是蒙古稀土礦產的品質，以及開採和加工所需的投資存在不確定性；其次，開採稀土會付出極高的環保代價，蒙古可能面臨國內的反對聲浪；此外，蒙古缺乏關鍵基礎設施，其得靠大陸解決關鍵基礎設施的問題。

第4點則是，蒙古地緣政治形勢嚴峻，須仰賴公路運輸才能到達最近的大陸港口進行全球貿易，蒙古即使果斷地向美國提供稀土，恐怕還是要看大陸和俄國的臉色。

報導認為，美國與蒙古加強聯繫，雖然在地緣政治上恐不利於大陸，但蒙古的轉向象徵性意義恐多於經濟實用主義。