星座專家唐綺陽分析8／21～8／27星座運勢，本周面臨火星衝刺，容易因為注重細節，出現雞蛋裡挑骨頭的狀況。此外，工廠或職場上的問題擴大，任何一點差錯都可能讓事態變得更加惡化，抑或是出現腸胃不舒服、吃壞肚子、腹瀉等情況；更重要的是要特別留意用火安全。
隨著周三太陽進入處女座，包括職場勞動階層、服務業、醫護人員的奉獻價值，會格外受到關注，也會適時得到表揚。周四水星正式逆行，要多注意小細節，避免忘東忘西。最後，面對火星與海王星、冥王星產生相位，要當心體制上的陋習產生狀況，務必積極處理，切勿掉以輕心。
星象影響：火星衝刺、太陽進處女、水星逆行、火與海冥產生相位。
【累的：雙子、巨蟹、獅子、射手】
雙子：對外專注自己的事即可，感情要注意對方是否忠實
巨蟹：工作上請就事論事，感情問題別視而不見
獅子：瞄準工作目標為自己負責，感情上別當刺蝟
射手：事業上保持野心、調整做事方法，面對爭執要自我克制
【穩的：牡羊、天秤、天蠍、雙魚】
牡羊：工作上有礙眼的人事物，不愛的桃花要明白拒絕
天秤：面對工作太完美主義，感情容易感到不滿足
天蠍：資源不足得自立自強，相處少要多花點心思
雙魚：工作當心不實的美夢，溝通要認真聽對方講話
【讚的：金牛、處女、摩羯、水瓶】
金牛：職場上要學著心平氣和，對另一半的表達要更聰明點
處女：可反省檢查，別急著往前衝，感情問題能掀開是好事
摩羯：工作遇強則強能快速成長，感情適合大膽告白
水瓶：事業能旗開得勝，招桃花要主動出擊、表現活躍
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