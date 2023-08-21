根據《美麗島電子報》搶先曝光的最新一波總統大選追蹤民調，民進黨賴清德38.3%、國民黨侯友宜20.9%、民眾黨柯文哲20.2%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日就表示，「這一波民調賴清德成長的原因，主要是柯文哲下滑，柯文哲掉下來，年輕人過去了」，引發討論。

吳子嘉20日在網路節目《董事長開講》中表示，「這一波民調賴清德成長的原因，主要是柯文哲下滑，柯文哲掉下來，年輕人過去了」，吳子嘉更指出，「柯文哲民調支持度為什麼下滑的原因很多種，最近的就是高虹安被起訴，不管高虹安有多冤枉，但民眾黨被她害到是事實，沒什麼好談的，這一週柯文哲下滑就是被高虹安拖下來的」。

吳子嘉最後更說，「賴清德本身他們有資源的優勢，而柯文哲的票有三種特性，第一個是年輕票、第二個是中間選民、第三個是高知識份子，這三種票憑良心講都不是很鐵，柯文哲的基本盤在12％，他的立委再差也有5席起跳，到目前看起來，未來幾個月，他會面臨到很艱難的抗戰」。