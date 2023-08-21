去年九合一大選民眾黨高虹安在新竹市中勝出，順利當選市長，當時氛圍以「下架民進黨」為藍白主訴求，最後再操作棄保國民黨得勝，而這樣的模式是否會成為柯文哲勝出2024的關鍵？前立委沈富雄20日就表示，「柯文哲厲害在這裡，他曉得如果他當了總統，國會裡頭的委員，除了不分區以外，他連一席都沒有，所以他心裡知道『不一定會選上，而且可能會選不上』」，引發討論。

沈富雄20日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「四年前柯文哲處理亂局的能力，他剛開始的時候，不分區立委的安全名單裡頭，就多了一名不是他的嫡系，給了郭台銘，四年前處理這樣的局面，只多了一席立委給高虹安，沒損失」，沈富雄甚至更說，「他因為高虹安，他的政治版圖還伸進新竹縣市，四年後的今天，柯文哲這一次跟四年前的表現，他一點都沒有退步」。

沈富雄直言，「柯文哲厲害在這裡，曉得他的缺點、曉得沒有基層、曉得沒有組織，他曉得如果他當了總統，國會裡頭的委員，除了不分區以外，他連一席都沒有」，沈富雄最後更斷言，「有這樣的總統嗎？所以他心裡知道，他不一定會選上，而且可能會選不上，但他不會到處講我選不上，這就是一種穩定狀態下的『看得準』、『話不多講』，不自己傷自己，到目前為止目前都沒有傷，真的是厲害」。