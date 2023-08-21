副總統賴清德日前擔任總統特使率團出訪巴拉圭，期間過境美國紐約、舊金山，引起對岸不滿，在賴抵台時宣布在台灣周邊舉行「海空聯合軍演」。賴清德20日回應表示，呼籲對岸別做「損人不利己的單邊行動」。前立委郭正亮指出，這次沒有導彈也沒有實彈，嚴格講並不是我們所理解的實彈演習。主要因為美國給了賴空前低調的訪問，只有兩場僑宴，沒有任何政治會面，賴清德已經夠沒面子了，陸方也就不便做得太大。

「這次沒有導彈，也沒有實彈，所以嚴格講，並不是我們所理解的實彈演習！」郭正亮20日在《麥玉潔辣晚報》節目表示，他主要就是覺得，對賴清德訪美，他必須要做一個表態，在軍事上新增的成分並不多！主要是有電偵船，就是那個部分，其他大概都是既有的東西。

郭正亮指出，而且他也沒有升級，例如對賴清德做定位，台灣這邊，民進黨也很難做比較大的動作。倒是接下來要做的貿易壁壘調查跟ECFA比較實質。中國大陸今年看到賴清德去美國，美國也給了一次空前低調的訪問，只有兩場僑宴，沒有任何的政治會面。這個基本上就是，包括賴清德也已經夠沒面子了，美國也已經低調交代了，所以中國大陸也不便做太大。

郭正亮表示，大陸國防部主要就是對賴清德訪美，他要表達反對，「這個就是基本的反對嘛！」中台辦早就表態了，大陸駐美大使謝鋒也早就表態了。他只是要表示說，從大陸外交部、國台辦到國防部，是一致的立場，所以他要做一些必要的動作。

主持人麥玉潔問，有人認為民進黨又賺到了？「沒有，我認為沒有！」郭正亮直言，因為這個力度明顯低於麥卡錫跟裴洛西！