副總統、民進黨總統參選人賴清德日前接受《彭博》專訪，問到台海緊張根源，賴強調是對岸責任；問到如何避戰，賴回答要備戰；問到若真發生戰爭怎麼辦？賴說國際社會會站到台灣這邊。前立委郭正亮20日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，賴清德認為自己沒有責任，人家就會理解為：看起來他是沒有要調整，當選大概也不會有任何做為。而問到要介紹習近平什麼台灣料理，賴竟說他沒有想，表示他認為根本不可能見面。

「他竟然認為他沒有責任耶！你沒有責任，那人家就會理解為：你當選大概也不會有任何做為！」郭正亮表示，因為你如果認為說，兩方都要有責任，因為一般人講話都會這樣講，說兩方都有需要反省檢討的地方，那人家就會期待說，你大概會做什麼修正、做什麼調整？

「看起來他是沒有要調整！」郭正亮強調，他不只沒有要調整，後面人家問他說，如果你跟習近平吃飯，你要介紹他什麼台灣料理？然後他說：我沒有想！他沒有想，表示他認為自己根本不可能見到對方，所以你講這個是要幹嘛？不是要作秀嗎？

郭正亮提到，他後面又再講一個論調，人家就問他說，你有沒有什麼避戰的方法？他講了半天就是，我們自己要備戰！那如果萬一發生了那件事？那件事就是台海戰爭，他說他相信國際社會會站到我們這邊，美國跟日本一定會適當地表態。他只敢講到這裡，他也不敢講說美日要出兵！

郭正亮質疑，可是不覺得這很奇怪嗎？人家是在問，當總統要有謀求和平的做法，他沒有辦法回答！他為什麼沒有辦法回答？因為他知道，他做不到兩岸的對話交流！所以他只好告訴你，如何避戰？你要備戰！那萬一不幸發生戰爭？那美日會做出「適當的回應」。

「你覺得這是一個負責任的領導人該講的話嗎？」郭正亮直言，這個邏輯就很清楚了，兩岸會走到今天這個地步，去年《經濟學人》說，兩案是全球最危險的地方，「跟我無關啊，都是中國大陸造成的！」第二個，怎麼避戰？你要備戰，所以拚命買武器，大家當兵要當到一年。萬一真的不幸發生戰爭怎麼辦？國際社會會站到我這邊！所以這樣還有什麼好期待的呢？這樣你當選了，大陸能期待什麼？

郭正亮指出，《彭博》那個主編是有準備的，人家給你一個很好的機會來說明，你要請習近平吃飯，他問了兩次，結果你的回答是這樣。講了兩次台海緊張的根源，他說都是中國大陸的責任。那我對你還能有什麼期待？