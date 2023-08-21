民進黨立委賴品妤因反服貿而出名，但她的父親賴勁麟連日遭在野黨批評賺綠電財，台北市議員徐巧芯更踢爆賴勁麟的「台灣服務業發展協會」在推動兩岸經貿，「這種包牌策略是不是太貪心、太雙標、太虛偽了呢？」賴品妤回應，「滿腦子只有利益的人是沒有辦法理解什麼是價值」。對此，館長陳之漢痛批賴品妤噁心，不知道民進黨幕僚有沒有拜託她閉嘴，真的會掉票！真的當臺灣人的智商是「負200」？講這話真的是夠了！

台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯18日踢爆，賴品妤是因反服貿而出名，但爸爸賴勁麟創立的台灣服務業發展協會卻在推動兩岸經貿，「好一個包牌策略，政治跟錢我們賴家都要！是不是太貪心、太雙標、太虛偽了呢？」

徐巧芯在臉書指出，賴品妤因為反服貿而出名，一向以來都是「抗中保台」的代表人物，逢中必反也是她的特色。可是他的爸爸賴勁麟要替家裡賺錢錢呀，兩岸交流的事情怎麼可以錯過呢？所以看到他爸所創立的「社團法人台灣服務業發展協會」，2015年還發起「考察團」，到深圳去研究如何發大財！

徐巧芯認為，去大陸交流參訪沒有什麼，「但老爸發起的協會賺大陸錢，女兒反服貿賺政治紅利，這種包牌策略是不是太貪心、太雙標、太虛偽了呢？」

國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

賴品妤「親上火線」接受2家親綠媒體回應，「滿腦子只有利益的人是沒有辦法理解什麼是價值」，「這樣子潑髒水民眾也沒辦法接受，從頭到尾就是烏龍爆料，就是沒有這件事情，服務業協會自己協會裡的聲明都已經講得很清楚」。

對此，館長陳之漢20日在直播時批評賴品妤，在巷子裡面只接受2家親綠媒體訪問，真的是親上「火線」！超「火線」的！要回答應該站出來，讓記者問到飽才對！

館長陳之漢。 （資料照片）

館長陳之漢更驚訝質疑，什麼是「滿腦子只有利益」？全世界公司都輸了，「滿腦子只有利益」？而且只要你們家去中國大陸就是合法正常交流，別人去就變成中共同路人賺紅錢？

陳之漢強調，台灣人真的要看一下這一段，噁心到…，不知道民進黨幕僚有沒有拜託她閉嘴，真的會掉票！真的當臺灣人的智商是「負200」？講這話真的是夠了！