副總統賴清德出訪引發話題，共軍連日在台灣周邊軍事演習，還放話是嚴重警告「台獨分裂勢力」勾連挑釁。中共官媒《人民日報》更製作圖文，在微博公眾號大力宣稱「反獨促統、台灣當歸」，19日深夜衝上大陸微博熱搜榜首，引發兩岸熱議。退役少將栗正傑20日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，中共統治這幾年經濟建設突飛猛進，讓大陸人民有了民族自信心。台灣如果一直拿台獨言論去刺激大陸，對兩岸可能會更不好。

栗正傑表示，不可諱言，共產黨統治大陸最近這幾年，他們經濟建設方面突飛猛進，在這種狀況下，他的民眾更有自信心。其實他們有時候會覺得台灣有錢，我們那時候確實是比他們有錢，在80年代來講的話，那些長輩回到大陸去探親，帶了很多的伴手禮回去，他們都很羨慕我們台灣，那時候不會講兩岸要統一。

栗正傑強調，這幾年大陸的建設發展起來，尤其是軍、工產業，讓他們的民族自信心加強了，經濟方面改善了他們的生活，從一般比較貧窮的生活到現在，最起碼都是小富、小康的生活。反觀我們台灣這幾年，一條高鐵蓋了這麼多年，捷運蓋了十幾年才完工。他們自己看到他們國內的各項建設突飛猛進。台灣如果一直拿一些台獨言論去刺激他們的話，對兩岸可能會更不好。

栗正傑直言，「所以才會有類似像這種『當歸片』，文宣的短片出現！」