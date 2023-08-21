2023高雄第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽20日於鳳山沙灘排球場進行最後一天賽程，面臨3天賽程以來天氣最炎熱的1天，U18男、女生和U15男生組最後決戰都形成中華A vs.新加坡的戰況，其中U18男生組中華A在第2局一度落後2分下，最終逆轉打敗新加坡，中華A隊成功完成6個組別全包冠軍的成績。

中華A隊在前一天已經先拿下U12男、女生組和U15女生組三冠，20日再進行另外3組的4強和決賽，剛好3組冠軍戰都形成中華A隊與新加坡對決，新加坡本屆由會長林子軒親自領軍4支隊伍來台參賽，3隊成功打進決賽，只是最終都在決賽中負於中華A隊，讓林子軒悻悻然的說：「還是贏不了台灣！有朝一日一定要擊敗台灣！」

但其實加坡推動巧固球有成，目前世界女子排名已經擠下台灣排名世界第1之外，今年7月在新加坡舉行的世青賽中，U15男生隊也打敗中華隊奪下世青U15冠軍，新加坡已經儼然有向台灣霸權挑戰的決心和實力。

最後壓軸的U18男生組冠軍大戰，也是纏鬥得最激烈的一戰，第1局中華A隊曾6比8落後，第1局結束雙方還以14比14平手，第2局還一度以19比21落後，所幸打出一波7比0攻勢後，第2局才以29比24超前5分，第3局逐漸拉開差距，最後才以47比31拿下勝利，成功為地主完成包辦6組冠軍大滿貫的完美戰績。

目前也是世界盃國手的U18男生組中華A隊教練吳雅茹並不滿意球員的表現，她說：「可能是決賽看到這麼多人在看，導致失誤率偏高，我們的防守也不好，所幸慢慢調整後有打出信心，才慢慢打出原本應該有的水準。」

隊長謝宗哲在4強左腳底板就已經被割傷，簡單處理後再度咬牙上場，但賽後還要被清理傷口內的細沙時，讓他痛得唉唉大叫，他說：「比賽時很痛，但還是要撐下去，只不過表現還是有受到一些影響而沒有打好。」

今年中華A隊包辦6組冠軍，國際巧固球總會長黃進成表示，雖然6組裡面都有安排屬交流賽的中華B隊出賽，其中12歲男女生甚至都打贏中華A隊，但依據國際賽規定，無法算成績，很可惜。