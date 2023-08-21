對流旺盛6縣市大雨特報 3地嚴防大雷雨！(圖/氣象局)

中央氣象局針對6縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今(21)日，臺南、高雄、花蓮、臺東地區、嘉義及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨地區包括：南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、花蓮縣

氣象局也針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息。

今天(21日)臺灣各地為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；午後各地有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率。

本周恢復為高溫炎熱的夏季天氣型態，預測各地高溫約32至35度，中午前後紫外線偏強。周六、下周日（26日、27日）東半部地區有零星短暫陣雨。

氣象局表示，目前琉球東方海域有低壓雲簇消長，不過未來發展較有限，反觀南海至菲律賓東方海面在本周中後期有熱帶系統形成的機率。

根據環保署空氣品質預報資訊顯示：今竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。