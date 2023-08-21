上週六在英國的蘇格蘭舉行了一場UCI世界錦標賽，一名來自西班牙的無臂自行車選手，他在系列賽中兩度獲得冠軍，除了兩面金牌外，他也獲得了精品手表贊助商贊助的精品表，但是這卻讓他在頒獎典禮上尷尬微笑，因為沒有手臂的他，根本不能戴手表。

綜合外媒報導，西班牙自行車選手阿吉萊斯（Ricardo Ten）在UCI世界錦標賽上獲得冠軍，他共拿到了兩枚金牌以及兩枚精品手錶，但這讓他在領獎時露出尷尬的笑容，照片放上社群平台後也引發討論。

因為沒有手臂的無臂項目，卻給了贊助商贊助的手錶，讓不少網友認為「送手表給沒有手臂的人太過分」、「賽事單位必須給出交代」、「這太失禮了吧」、「可以換別的嗎？」。

不過阿吉萊斯本人卻非常有風度，甚至拍攝短片感謝贊助廠商，有人在影片下方留言問他「現在甚麼時間了？」，他則回應「現在是冠軍時刻！」，他還在社群平台表示，「我很高興贏得兩支精品表，可以兩手各戴一支，但最重要的是這代表自由車帕運選手在這項運動中受到完全的包容。」

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