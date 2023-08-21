8月19日是中國醫師節，浙江省人民政府新聞辦官方帳號發布一則關於醫生的消息，這位醫生再次引發全網點讚。朱阿姨在麵館吃麵時，一名陌生男子走來提醒她，「你腦子裡面可能長了腫瘤」。原來，這名男子是諸暨市人民醫院神經外科主任趙明，他憑經驗囑咐女子要檢查身體。

趙明表示，他看到正在吃飯的女子面容有些異樣，「女子嘴唇鼻子特別肥厚，額骨特別突出，手指特別粗大，想著不認識的人這樣去跟她講是很冒昧的一件事。」但醫者仁心，趙明還是走過去給了女子建議，「我說你是不是有糖尿病？她說是的，我跟她說你腦子里面可能長了腫瘤，假如相信我的話呢，我就給你留下電話號碼，你來找我給你檢查一下。」

幾天後，趙明就接到了朱阿姨的電話，並為她安排做專科檢查，確實查出了問題。經過手術和住院治療，5天後，朱阿姨的情況好轉並出院。朱阿姨說，「如果不是他看到，我還不知道。他是在救我的命！」

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