有民眾出租蝦皮賣場賺租金，對方卻販售仿冒劣品，險些害自己陷入官司糾紛。對此，北市刑大表示，出租賣場雖然為個人自由，但民眾在出租時務必確認承租人之相關身分與販售物品，避免對方販售違禁品而讓自己被法辦。

本刊接獲爆料指出，A小姐以每月3000元之價格將自己的蝦皮賣場出租，對方雖打著韓國正品服飾的大旗，其出貨地點卻來自中國，疑似為販售劣質仿品的賣家，而帳號的所有權也差點被對方奪走，嚇得A小姐緊急向客服聯繫，將帳號凍結，並向警方報案。

北市刑大對此表示，蝦皮賣場出租詐騙並不算是常見的詐騙手法，截至今年4月，目前獲報也僅有5至6件，多數均為將賣場出租後沒多久，就遭詐團做為人頭帳戶，遭到警示。

A小姐以每月3000元之價格將自己的蝦皮賣場出租，事後卻發現對方打著韓國正品服飾的大旗，其出貨地點卻來自中國。（圖／當事人提供）

刑大強調，是否要將賣場出租給其他人使用為個人自由，但帳號的原使用人一但將賣場出租，就也需承擔面臨風險，若出現問題，一切的責任均會由帳號的使用者承擔全責，屆時恐怕很難主張自己是善意的第三人，對於對方販售項目一切均不知情。

刑大指出，現階段仍不建議民眾將賣場出租，以蝦皮為例，目前帳號註冊皆須採實名制，「為何對方無法用實名制去申辦，而選擇向人租帳號，來取得賣場使用權？」顯見其中一定有問題

刑大也表示，若民眾真的將賣場出租，也務必要確認對方真實身分，避免身分被對方盜取，同時也須了解對方所販售商品為何，是否有販售違法物品等，以免對方觸法，「遭國稅局追討稅金事小，若因此吃上官司那才划不來。」

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