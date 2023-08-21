大陸商務部4月啟動對台灣貿易壁壘調查， 8月17日公布初步結果，認定台灣涉違反世界貿易組織（WTO）相關規則，將中止或部分中止ECFA項下給台灣的關稅優惠。前立委郭正亮表示，大陸針對台灣正在調查的2509項中，恐怕會有幾百項產品中選。

郭正亮20日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，10月12日大陸要公布第一波結果，事實上並不是指ECFA，比ECFA的範圍還要大，是貿易壁壘調查。我們台灣有很多產品都不讓大陸進口，比如在台灣，可以吃到美國、日本、韓國、法國的蘋果，就是沒有大陸蘋果，這就是典型的歧視。他甚至預測，大陸正在調查的2509項中，恐怕會有幾百項產品中選。

郭正亮接著指出，如果大陸公布了，然後我們沒有調整，不讓人家進來，大陸就可以用相同金額的台灣輸出到大陸產品來做報復，當然很有可能就是ECFA的項目。因為我們有一些早收清單到大陸去，大陸不太可能制裁電子零組件類，因此，要進來的都是傳統產業，傳統產業就是ECFA項目。

郭正亮舉例說，成衣工會就估計說，如果讓大陸的衣服直接賣到台灣，台灣大概要倒三分之一。所以我們若不調整，就知道出口的痛；如果調整，也就是進口，一定會跟我們本地的產業發生競爭。因此，負責任的經濟部就要讓我們的產業升級。

郭正亮解釋，台灣到大陸45％是傳統產業，ECFA約佔9％；其中以ECFA而言，台灣到大陸大概55％是電子零組件，那個是沒有稅的。而在傳統產業的部分，ECFA大概佔了9％，事實上比例也算蠻大的，因為農產品就在裡面，然後紡織、石化，當然還有工具機。比方說這次中國大陸針對聚碳酸酯，就是PC，他要提高反傾銷稅，這個東西在中國大陸的關稅是6.5％，他要台灣加保證金，就是16％。「所以你就不用做生意了嘛，加16％你怎麼做生意？」

「這個金額，光這一項，就375億台幣！你可以去想一想！」郭正亮強調，比如說鳳梨、釋迦，是因為介殼蟲被制裁；所以坦白講，任何項目都可能中！

郭正亮指出，如果你倒過來，我讓你進，那也是另外一種問題。坦白說，這個就是台灣經濟部不認真，因為中國大陸加入WTO之後，他的產品已經造成很多國家不得不做產業的調整。他加入WTO已經20幾年了，我們台灣就是沒有面對！所以我們台灣才會累積這麼多東西，不能從大陸進口。中國大陸也不是全部都來調查，現在只調查了2509項。

「這個是你完全不面對造成的！」郭正亮表示，這些規定中國大陸從2005年就制定了，現在突然要跟你爭，要跟你較真了，「這個我看，沒有一個國家受得了！」就是突然之間我要給你調查2059項，想想看，如果要進口，對台灣傳統製造業跟農業的衝擊會有多大？

郭正亮直言，負責任的經濟部就是要讓產業升級，比如當年開放美國的火雞、蘋果進口，說果農會完蛋，結果證明我們果農是有競爭力。可是你沒有正常跟大陸做市場開放，所以一定有衝擊的。因為兩岸都是華人，吃的口味也差不多。「對方可能會用同等金額來報復，很有可能就是ECFA的項目，「很多人可能直接就失業了！」