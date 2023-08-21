天后李玟生前曾擔任《中國好聲音》導師，而日前在微博上流出李玟過往控訴節目組不公的音檔，引起眾怒；對此，浙江廣播電視集團昨（20）日發聲明「有責任義務加強節目監管」，而曾出席李玟告別式的歌手韓紅也在深夜發文「我期待上級主管部門的調查」。

韓紅20日深夜在微博上發文「作為個人，我無法對一個事涉多方的複雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！」她身為李玟好友，繼甄妮後也打破沉默出聲力挺，並表示好友是一個善良誠實的人！「希望現在的CoCo已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！CoCo，你安心」。

韓紅發文喊話「我期待上級主管部門的調查」。(圖／韓紅微博)

事實上，《中國好聲音》所屬電視台浙江廣電集團也針對連日爭議發出聲明，近期各方對於節目組的批評與指教「我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝」更稱讚李玟就是其中一位好導師、好歌者，值得我們銘記，也坦言「浙江衛視有責任、有義務加强節目監管，履行好播出平台職責」也會進一步調查。

浙江廣電集團最新聲明。（圖／翻攝自微博）

然而，連大陸官媒《環球時報》、《央視新聞》等當地主流媒體紛紛轉發，其中《人民日報》也轉發回應，表示浙江廣電集團將進一步調查核實，並接受廣大觀眾和網友監督。