一名賣鹹酥雞的男子表示，近日有外國觀光客光顧他的攤位，買了一份炸物，他炸完起鍋、灑上胡椒鹽、丟入香菜，裝袋給對方才想起自己忘了瀝油，他感到抱歉，「吃起來會不會不好吃啊？」多數網友認為不影響口感，也有眼尖人發現他在炸物裡加的不是常見的九層塔，而是香菜，食慾全消。

原PO前天（19日）於論壇《Dcard》指出，在路邊擺攤賣鹹酥雞，某日有外國客向他買了一份炸物，他炸完起鍋，灑上胡椒鹽，再丟入一把香菜，卻忘了瀝油，他歉疚地說「吃起來會不會不好吃啊？對那個外國客非常抱歉。」

貼文上線，有眼尖網友發現原PO加的不是九層塔，而是香菜，紛紛崩潰，「等等，你的鹽酥雞丟香菜，不是九層塔喔」、「香菜無法理解」、「加香菜是什麼邪教，當豬血糕在吃嗎？」、「沒有九層塔的選項嗎？」、「香菜真的完全不行，鹹酥雞沒有九層塔怎麼吃啦吼」、「聞到香菜直接沒食慾，拒吃」。

針對沒有瀝油，其他人認為不影響口感，「那個油才是吃炸物的精髓，像我一定都會點百頁，超吸油超爽」、「吃炸物就是在吃油」、「你下次炸的時候，留一塊自己吃看看不就知道了」。