天后李玟（Coco）生前在節目《好聲音》擔任導師，但因為賽制不公多次與製作單位起衝突，甚至遭到節目組羞辱跌坐舞台，引起網友撻伐製作單位。該節目的背景也成為討論焦點，最近有前學員徐海星踢爆那英的姊姊那辛與該節目淵源深厚，曾逼迫她簽約。對此，那辛昨晚（20日）做出澄清。

徐海星發文表示，聽了李玟的錄音後氣到發抖，「還有什麼能比這個節目的製作單位更惡劣呢？」強調自己很感謝導師劉歡和節目裡的樂隊老師，「但我從來不感謝這個節目當年對我惡意炒作和長達數年的網暴。」此外，她還透露當年自己被欺負的過程，盲選播出後《好聲音》的藝人總監葛亮及那英姊姊那辛就來找她簽約，當時對方騙她公司就是劉歡老師的公司，她向劉歡確認，對方卻否認該公司與他有關，而當她讀完簽約條款後，覺得細節可以再協商，葛亮卻烙話：「合同是不可能調整的，徐海星今天要是不簽約的話，接下來你們就等著看會發生什麼吧，海星這輩子從今天就毀了。」

同時《好聲音》的背景也被網友爆料，該節目由燦星公司製作，旗下有專做藝人經紀的公司「夢響強音」，從《好聲音》出道的藝人必須簽入該經紀公司。更傳出，那英姊姊「那辛」是《好聲音》的創始人，她也是另一知名音樂綜藝《蒙面唱將》的創始人，曾經在「夢響強音」工作過，同時也是那英經紀人，所以那英才擔任《好聲音》導師那麼多屆。

對此，那辛否認自己是燦星老闆，也早離開了夢想（響）強音，表示：「本人低調不善張揚，導致人們各種推測，編出這種匪夷所思的橋段。有人打著我的旗號幹不道德的事，我只是個平常人，沒有那麼翻手為雲覆手為雨的能量，網上蹭流量的人說的所謂簽約段子與我也沒有任何關係，完全不認識的人編出一個我逼她簽約的劇情，想像力豐富，故事編的很吸引眼球，只是我做不了這些事，也不是我能做的。」