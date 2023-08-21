蔬菜不是每一種都能生吃，肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，有些豆類含有皂素，生食的話可能導致紅血球破裂，人體容易出血，過去一名患者就因為上腹痛、噁心嘔吐到急診，一問才知是他自己做中藥，吃下生的蓖麻，算是一種豆類，磨碎加入中藥導致急性食物中毒，治療3天後仍離世。

錢政弘日前在節目《健康好生活》指出，有一些豆類富含皂素，是種血球凝集素，會造成體內紅血球破裂，使人體容易出血，但只要充分加熱，煮熟後就可分解，他說之前有位42歲的男性病患因為上腹痛，伴隨噁心、嘔吐至急診就醫，症狀聽起來像腸胃炎，但收治住院後，情況卻不是想像中那麼簡單。

錢政弘說，在病患住院4小時後，突然劇烈腹痛，甚至消化道和皮膚下面都開始出血，情況不像一般急性腸胃炎，於是他細問病人飲食，病患家屬說，患者最近會自己做中藥，加入蓖麻服用。

錢政弘表示，這位病患是生食蓖麻，吃了導致急性食物中毒，搶救3天仍心臟停止過世，不過他說，蓖麻是台灣荒地常見的有毒植物，算是一種豆類，雖然生食是劇毒，但只要經過烹調、加熱就能吃，像是蓖麻油就可幫助排便，而榨油後剩下的蓖麻粕在畜牧業中可作為一種植物性蛋白質。此外，其他不可生食的食物還有四季豆、金針、茄子、十字花科蔬菜、生雞蛋與豆漿。