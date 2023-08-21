由於雨勢又急又猛，不斷流向排水孔，水流形成小漩渦。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

部分排水孔因阻塞無法下水，不斷冒出泡泡，有如滾水沸騰。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

受到午後對流雲系旺盛影響，台東縣昨日傍晚起雷雨交加，逢雨必積淹水的台東市中興路2段再現「水漩渦」景象，因地勢落差加上強降雨，路面積水高約15公分，流入排水孔瞬間形成小漩渦，部分堵塞的排水孔則不斷冒泡，居民早已司空見慣。

台東入夜突降雷雨水淹15公分高，中興路驚現冒泡「水漩渦」。

由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局20日針對台東縣連續發布豪雨特報，台東市區自晚間6點起降下大雨，夜空雷電交加，轟隆巨響，短時強降雨造成多處低地積水，台東市中興路2段路面甚至出現「水漩渦」和「水冒泡」景象。

由於入夜雨勢又急又猛，不斷流向排水孔，水流形成小漩渦，但仍然宣洩不及，路面低窪處積水深逾成人腳踝，居民直言習以為常，經過車輛也紛紛減速慢行，避免打滑失控。

「你看啵啵啵的」居民說，部分排水孔因阻塞無法下水，不斷冒出泡泡，有如滾水沸騰。

台東市中興路2段因為路中地勢高於兩側，加上部分排水孔淤塞，每逢大雨宣洩不及，路面低處難逃積淹水命運，堪稱指標性路段。