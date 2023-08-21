中華職棒樂天桃猿啦啦隊成員李多慧，自四月正式加盟後，一舉一動都成了外界焦點，甚至在台灣掀起「李多慧熱潮」；日前一名網友在逛夜市時巧遇李多慧，她還親切地向民眾揮手打招呼，讓他直呼自己超幸運「晚上笑著入睡」。

有網友在《Dcard》以「逛夜市巧遇野生多慧」為題發文，他透露，自己當天晚上回家後因肚子餓，所以就到附近的臨江街夜市買消夜，過程中發現一群人用韓、中文夾雜溝通，基於好奇上前看了一下，沒想到竟然是李多慧，讓他相當驚喜。

他表示，自己七月底到球場看球時沒有碰到李多慧，沒想到居然會在離家非常近的夜市遇到「簡直不敢相信，真的好幸運，我昨天晚上應該是笑著入睡吧」；此外，他也隨文附上李多慧正在逛服飾店的照片，可見李多慧穿著灰色小可愛外搭白色針織衫，下身則搭配傘兵褲，親切地向大家微笑揮手。

文章曝光後，讓許多網友超羨慕「救命我也好想遇到」、「被路人隨手一拍能這麼好看，根本是神」、「多慧本人真的好可愛，幾個月前也有在電視台外面遇過多慧本人，而且還有合照，好想再遇到一次」、「感覺看到多慧的笑容，一天再怎麼不順遂也都過去了」。