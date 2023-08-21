一名30多歲男子近日到公司面試，面試官問他為何能接受低薪，他誠實說自己不打算結婚生子，也無買房和買車計畫，住家裡物慾也不高，只想當個微躺平族，讓對方當場傻眼，貼文吸引網友討論，但有過來人提醒，面試不要誇大也不要太誠實，若面試官知道應徵者想當躺平族，工作上可能缺乏積極動力，會優先淘汰。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，上周四（17日）到某公司面試，面試官見他已30多歲了，還應徵低薪的工作，好奇問原因。他坦言，目前仍住在家裡，未來沒結婚生子計畫，也不打算買房或買車，加上物慾不高，薪水夠用就好，打算當個微躺平族。

面試官聽了他的回答，愣得說不出話，原PO驚覺說錯話，「我是不是太誠實了？」貼文引發網友關注，「你可以問他：那你們願意給高一點嗎？」、「優點：穩定安逸不會離職；缺點：被動消極沒有熱情」、「我跟你一樣，然後就錄取了，到職才發現整個部門的同事都是很不會說謊的人，他們說這個空缺找很久了」。

但也有人分享經驗，指「面試就像表演，切記不要太誇大但也不要太誠實。另外你說想躺平，如果我是面試官反而覺得你沒積極性，未來任職後會不好用，若有更合適人選，會優先把你淘汰。」