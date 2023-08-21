小編今天（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電受到成熟製程殺價搶單動作持續，AI訂單恐難力挽狂瀾，法人圈傳出，公司7月20日二度調降今年財測目標，將全年營收目標（美元）預估值由年減1％～6％，調降至10％，但因近期景氣持續低迷，恐有三度降調財測至年減12％的可能。

【1】台積電傳將三度調降財測

AI成為今年投資顯學，CoWoS產能大缺貨也讓台積電備受看好。不過，AI占台積電營收比重並不高，以輝達熱賣的H100來看，僅貢獻台積電N4製程業績，無法抵擋消費性產品於N3、N7製程續弱頹勢，市場傳出台積電將面臨三度調降財測的風險。

【2】矽晶圓過剩 恐再持續兩年

矽晶圓現貨價格於2023年上半年開始走跌，下半年延續跌勢，由於需求疲軟，客戶要求遞延出貨的情況愈來愈多，加上新產能開出，業界人士認為，產業供過於求的情況，恐延至2025年。

【3】輝達推新AI 台廠動起來

輝達新一代AI超級電腦／伺服器產能「動起來」，前段GPU模組、基板及主板等供應鏈進入量產期後，後段系統組裝廠也將跟進於第三季下旬到第四季起逐步放量出貨，包括英業達、廣達、緯穎、技嘉等營運備受市場期待。

【4】中華電降價 槓有線電視寬頻

中華電信近日針對最大宗用戶的100M（bps）寬頻上網調降資費，包括電路月租及上網月租，從每月908元降價至799元，降幅12％，此為自2017年的近六年來首度針對100M上網有感降價，也是中華電信今年在寬頻上網市場所做出最重大的決策。

【5】世芯目標價 法人喊2,700元

矽智財（IP）族群領頭羊世芯-KY（3661）法說報喜，釋出正向展望，上調全年營收預期，為AI族群捎來暖意，引動內外資大型研究機構全面調升目標價，共識值超越2,300元，最高為麥格理賦予的2,700元，衝刺股王寶座。