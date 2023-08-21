大陸國家安全部日前宣布破獲一起美國中央情報局（CIA）間諜案，近日又傳出大陸某國家部委幹部遭「策反」，向美國情報單位提供情報並收取經費的個案。對此，大陸國安部今日發布相關消息，呼籲「自覺抵制可疑人員的利益誘惑，避免因小失大，墮入犯罪深淵」。

據大陸國安部消息指，生於1984年1月的郝姓犯罪嫌疑人，是大陸某國家部委幹部。郝某在日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜，與美駐日本使館官員泰德結識，泰德透過請客吃飯、贈送禮品等方式與郝某逐步密切關係，並請郝某幫助撰寫論文，承諾支付「稿費」，郝某答應泰德要求。

消息續稱，泰德在美駐日使館任期結束前，又將同事李軍介紹給郝某，雙方繼續保持合作關係。而在郝某留學期滿前，李軍亮明美國中央情報局東京站人員身份，對郝某實施策反，要求其回國後進入大陸核心要害單位工作。郝某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。

消息指，郝某回國後，按照中情局要求設法進入大陸某國家部委工作，在境內與中情局人員多次祕密接頭，提供情報並收取間諜經費。大陸國家安全機關偵查發現郝某間諜活動後，依法對其開展審查。目前此案正在偵辦中。