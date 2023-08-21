資深演員、武術指導余穩（余袁穩）傳出在17日過世，享壽80歲。余穩12歲就開始學拳，在「邵氏」當演員與武術指導多年，之後長駐劉家良師傅的「劉家班」，後來功夫片式微，余穩改轉往TVB工作，而余穩最廣為人知的角色，應該就是《黑社會》的「龍根叔」。

余穩傳出過世消息，臉書電影專頁「威哥會館」事後宣布余穩離世消息：「據資深文化人彭志銘先生資料，香港著名武術指導、演員神仙哥昨夜仙遊，享年八十有餘。」余穩12歲就開始學拳，是武打明星及導演劉家良的徒弟，他原本擔任劉家班武術指導，後來跟著劉家良腳步踏入電影圈，並參與《瘋猴》、《少林三十六房》、《爛頭何》、《長輩》等功夫片。

後來功夫片式微，余穩轉往TVB工作，而認識杜琪峯導演，並在《破壞之王》演鷹爪門門主、《黑社會》好色龍根哥。余穩淡出螢光幕後，傳出他晚年在經營古董買賣，而他最後一次出現在銀光幕，是在武打紀錄片《龍虎武師》現身。