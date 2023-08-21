藍、綠、白三黨總統參選人競爭攻防不斷，然而因在野陣營處於分裂的泥沼當中，民進黨參選人賴清德的支持度持續領先。《台灣民意基金會》今（21）日也公布最新民調，結果相當讓人震撼。

《台灣民意基金會》指出，該民調的調查時間為8月14日、15日兩天。針對「2024台灣總統大選，目前看來，將由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您傾向支持誰？」題目，賴清德支持度占43.4%、民眾黨柯文哲占26.6%、國民黨侯友宜13.6%、剩下10.2%參與者「尚未能決定」、6.1%為「不知道、沒意見、拒答」。

對於該民調結果，基金會董事長游盈隆分析，2024台灣總統選情已經發生巨變，賴清德支持度四成三，創下個人歷史新高，比2019年同月的蔡英文支持度更高出2個百分點，遙遙領先柯文哲、侯友宜2人，已經到達歷史性的轉捩點。

除此之外，游盈隆依此民調斷言，現在選戰已經進入全新階段，當人們意識到 2024總統大選已進入一個全新的局面， 選票正大量湧向賴清德，勢將全面顛覆人們對這場 「 三角督 」 選戰的既有認知，並對未來選情發展及其結果有新的想像。

游盈隆指出，事實上當賴清德民意支持度飆上四成三，柯文哲與侯友宜各自只有二成七和一成四時，已打破「兩邊和大於第三邊」的三角形原理，三角督或將過去，由「一強、一中、一弱」的競爭結構取而代之，「但這樣的結構能否持續到明年選舉投票日？有可能，但還是有變數。」

上述民調訪問期間為本月14日、15日兩天；調查對象為全國範圍內20歲以上的成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊 隨機 抽樣（ dual frame randomsampling ），市話佔 70%，手機佔 30% 。有效樣本 1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。