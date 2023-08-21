本周輝達財報即將開出，聯準會主席鮑爾將在全球央行年會發表談話，台股今（21日）以16414.14點開出，隨後上漲超過百點，權值股台積電漲5元，觸及544元，AI族群表現開高，緯創上漲4.5元，觸及124.5元，廣達漲7.5元，觸及263.5元。

台股上周五（18日）下跌135.35點，收在16381.31點，成交值為3802.22億，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超242.36億，自營商賣超61.13億，投信買超14.76億，外資及陸資賣超195.99億。

美股上周五漲跌不一，道瓊上漲25.86點（或0.08%）至34500.66點，那斯達克指數挫低26.12點（或0.20%）至13290.78點，標普500指數跌0.65點（或0.01%）至4369.71點，費城半導體漲16.39點（或0.48%）至3462.74點。